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Piri Reis, G Bölgesini bitirmek üzere ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 13:04

-Piri Reis, G Bölgesini bitirmek üzere ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'de bulunan Koca Piri Reis Gemisi'nin 3 bin 300 kilometrenin üzerinde veri topladığını belirterek, ''Sonuçların birinci ayağını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdik. 1,5 günlük çalışmanın ardından G bölgesinin tamamını taramış olacağız'' dedi. Benli, Piri Reis'in ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adasının güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Gemide seyirden sorumlu kaptan ve çalışmalardan sorumlu sefer koordinatörü ile sık sık iletişim kurduklarını aktaran Benli, havanın fırtınalı olması nedeniyle geminin geceyi Magosa Limanında geçirdiğini söyledi. Prof. Dr. Benli, fırtınanın dinmesinin ardından geminin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: ''KKTC, TPAO'ya ruhsat vermiş, bizde orada TPAO adına çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bize verilen görevi tamamlamak üzereyiz. Bugüne kadar 3 bin 300 kilometrenin üzerinde veri topladık. Çalışmalarımız 2 ayaktan oluşuyor. Sonuçların 1. ayağını TPAO'ya gönderdik. 2. ayak ise tamamlanmak üzere. 1,5 günlük çalışmanın ardından 'G Bölgesi'nin tamamını taramış olacağız. Yeni koordinatlar verilirse çalışmalarımız devam edecek. Görev verilmezse Norveç'ten kiralanacak gemiye bayrağı devredeceğiz. Sonuç ne olursa olsun biz Kıbrıs açıklarında olacağız. Çünkü KKTC ile yaptığımız bazı anlaşmalar gereği onlara taahhütlerimiz var. Onları yerine getireceğiz.'' -KDV engeli aşıldı- Bu arada, geminin KDV istendiği için gümrükte bekletilen ana makine ve jeneratörünü teslim almak için önlerinde engelin kalmadığını belirten Benli, ''KDV'den muaf yazısı bugün itibariyle elimize ulaştı. Söz konusu parçaların da yenilenmesiyle gemi, 20-30 yıl daha sorunsuz çalışacak'' dedi.

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