Piri Reis Araştırma Gemisi Akdeniz'e açılıyor

T24

Denizaltılar savaş yüküyle Akdeniz'e açıldı



Vekalet seferberliği



Kıta Sahanlığı Anlaşması dün imzalandı





Piri Reis Araştırma Gemisi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akdeniz’deki sondaj kriziyle ilgili konuştu. Piri Reis gemisini yarın yola çıkaracaklarını açıklayan Yıldız, Kıta Sahanlığı anlaşmasının verdiği yetkiyle, anlaşmanın kapladığı alanlarda faaliyet yürütüleceğini söyledi.Yıldız, bundan sonraki süreçte KKTC'nin ruhsat alanlarını belirleyerek, bunları ilana çıkacağını kaydetti. Yıldız, ''İnanıyorum ki TPAO oradan aramalarla alakalı yetki alacaktır ve KKTC Bakanlar Kurulunun onayı ile beraber bu devreye girecektir. Ama biz bu yeni açılan alanla beraber oradaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz ve programımızı öne alıyoruz'' dedi.Akdeniz'le alakalı dizayn edilmiş bir program bulunduğunu hatırlatan Enerji Bakanı, bu programın öne alınacağını, bölgede Norveç firmasıyla beraber yapılan çalışmaların devam edeceğini, aynı zamanda yarın da Piri Reis gemisinin yola çıkartılacağını bildirdi.Piri Reis'e askeri refakat olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine Yıldız, ''Gerektiği kadar olacak'' yanıtını verdi.Akdeniz’de yaşanan gerginlik nedeniyle Donanma Komutanlığı’nın Gölcük Deniz Üssü’ndeki bir çok gemi belirli aralıklarla buradan ayrılırken, son olarak bu sabah da 3 denizaltının bölgeye hareket ettiği öğrenildi.Donanma Komutanlığı’nın Ege ve Akdeniz’deki deniz üslerinde de birçok Firkateyn, hücümbot, mayın ve yardımcı gemileri bulunuyor.Bu arada Deniz Kuvvetleri’nde ’Balyoz’ darbe planı soruşturması kapsamında art arda gelen tutuklamalara son olarak 2 amiral, 2 albay ve 1 binbaşı daha eklenirken, bir çok subayın kendilerinin de tutuklanması halinde maaşlarını almak ve alım satım yapabilmek için eşlerine veya yakınlarına vekalet vermeye başladığı belirtildi.Donanma Komutanlığı’nın Gölcük Deniz Üssü’nde ele geçirildiği ileri sürülen belgelerle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Donanma Komutanlığı Kuzey Görev Grup Komutanı Tümamiral Fikret Güneş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Sadi Ünsal, Albay Koray Eryaşa, Albay Sencer Başat ile Binbaşı Cem Çağlar da Beşiktaş Adliyesi’nde tutuklandı.’Balyoz’ soruşturması dosyasında 1860 kişinin adının bulunması ve bunların büyük bir bölümünün de muvazzaf olması nedeniyle, art arda gelen bu tutuklamaların özellikle Albay rütbesindeki subayları tedirgin ettiği belirtildi. Aralarında şu anda tutuklanan amiral rütbesindeki subayların işini de vekaleten yapan albayların ’Biz de tutuklanabiliriz’ diyerek, maaşlarını çekebilmeleri, kendi adlarına karar alabilmeleri, sıkıntı halinde ev arsa araç alım satımı yapabilmeleri için eş ve yakınlarına noterlerden vekaletname verdikleri ileri sürdü.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıta Sahanlığı Anlaşması'nı dün (21 Eylül 2011) imzaladı.BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Erdoğan ve Eroğlu tarafından imzalanan anlaşma, Türkiye ve KTTC'nin bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini beraber yürütmelerine olanak sağlayacak.R/V Koca Piri Reis araştırma gemisi 1978 yılında Batı Almanya’ da yapılmıştır. K.Piri Reis araştırma gemisi Türkiye' nin bilimsel deniz araştırmaları için sahip olduğu ilk gemidir. Kıyıya yanaşmaya gereksinim göstermeden 15-20 gün araştırma çalışması yapabilme yeteneğindedir. Geminin boyu 36 m, eni 8.10 m, draftı minimum 2.30 m, maksimum 2.8 m, yüksekliği ise 3.8 m, tonajı 300 grosston, 80 netton' dur.Halen ülkemizde deniz jeolojisi ve jeofiziği çalışmaları da dahil olmak üzere, çok disiplinli deniz araştırmalarının yapılabildiği tek araştırma gemisi konumundadır.