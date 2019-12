'Piri Reis 33 yıldır çalışıyor, riskin de bir sınırı var'

T24 -

Habertürk gazetesinde Bahar Bakır imzalı habere göre, Koca Piri Reis araştırma gemisi, Akdeniz’de Rumların sondaj yaptığı “Afrodit Bölgesi”ni de kapsayan “G Bölgesi”nde ikinci kez sismik araştırma yapmak için dün akşam demir alırken, aynı zamanda S.O.S. de verdi.Gemiden sorumlu 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, Piri Reis’in ana motor ve jeneratörlerinin hâlâ takılmadığını belirterek, “Çalıştığımız bölge açısından bu tabii ki bizim için bir risk. Riskin de bir sınırı var. Çünkü gemi 32-33 yıldır çalışıyor” dedi. Prof. Benli’nin Piri Reis’in yeni rotası ve S.O.S. mesajıyla ilgili açıklamaları şöyle:- İlk çalışmamızda 1150 kilometrelik, 3 bin kilometrekarelik bir sahayı taradık.- Bir haftadır Gazimağusa’da yakıt ikmali, kumanya ve diğer ihtiyaçlarımızı tamamladık.- Hava durumu elvermediği için önceki akşam üzeri yola çıkamadık, ama göreve hazırız.- Yine G Bölgesi’ne gidiyoruz. Bu sefer bölgenin tamamını bitireceğiz.- Yeni görevimiz ise 2400 kilometrelik bir alanda sismik tarama yapmak. Yani iki buçuk kat fazla bir alan tarayacağız.- Yeni görevimiz 20-30 gün arasında sürecek.- Yeni yapacağımız sismik araştırmada Piri Reis’e iki milden fazla yaklaşılamayacak.- “Rumlar doğalgaz buldu” deniyor. Ama henüz bulmadılar. İhtimal var. Sondaj 250 milyon dolarlık bir iş. Bulsalar bile rezervi çıkarmak kârlı mı daha onun analizi yapılacak.Prof. Benli, ilk sismik araştırmaya giderken Piri Reis’in ana motor ve jeneratörünü takıp yola çıkmak istediklerini, ama kendilerine “Piri Reis, şimdi lazım” denildiği için bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.Prof. Benli, “Tabii muhattabımıza da çok bir şey diyemiyoruz. Bu, KKTC’nin varlığı meselesi, ama bir taraftan da insan hayatı meselesi. Ama tabii Piri Reis’i uzaktan izleyen firkateynler var. Personelin can mal güvenliği her zaman var” diye konuştu. Prof. Benli, motorun yenilenmesinin aşağı yukarı bir ay süreceğini, geminin güvertesinin tepeden kesileceğini belirtti.Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, Piri Reis’i yenilediklerini, 4 milyon TL’lik en yeni ekipmanları taktıkları, ama ana motor ve jeneratörleri takamadıklarını belirterek şunları söyledi:“Bu bölgedeki araştırmadan sonra İzmir’de bunları takmak istiyoruz. Tabii bu bizim için bir risk. Çünkü gemi 32-33 yıldır çalışıyor. Araştırma gemilerinde önemli olan ekipmandır. Ama motor ve jeneratör satın aldık, gümrükte bekliyor. Onları çekip montajını yapmamız lazım. Sadece bağlantı elemanları için 150 bin dolar ödedik. Riskin de bir sınırı var. Her ne kadar araştırma gemisinin ekipmanları dışındaki kısım yüzde 7 tutsa da, ekipmanlar ve insanlar da yüzde 7’nin üstünde. Onu da düşünmek lazım.”Koca Piri Reis Gemisi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Derman Dondurur, ikinci araştırmanın 10-15 gün süreceğini, ilk araştırmada Rumların petrol ve doğalgaz sondajı yaptıkları platforma 14-15 kilometre kadar yaklaştıklarını belirtti ve ikinci aşamada da platformun çok yakınında olacaklarını söyledi.