Pirelli, F1'in Britanya Grand Prix'sinde yaşanan 'sol ön lastik krizi'ni "her açıdan" inceleyeceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde yaşanan lastik problemlerini "her açıdan" inceleyeceklerini söyledi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilen F1 Britanya Grand Prix'sinin son turlarında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile McLaren'den Carlos Sainz'in sol ön lastiği patlamıştı.

Isola, lastiklerin patlamasına henüz neyin sebep olduğunu bilmediklerini ancak pistten bulunan enkazın lastiklerin gördüğü zararda rol oynamış olabileceğini söyledi. Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in son turlarda aracı hasar görmüştü.

Isola, Pirelli'nin olanları "360 derece analiz edeceğini" söyledi.