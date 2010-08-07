Piraye Antika HSBC Türkiye CEO’luğu bıraktı

T24 - Piraye Antika, 17 yıldır oturduğu HSBC Türkiye CEO’luğu koltuğunu özel hayatına vakit ayırmak için bırakıyor. İcra görevini Martin Spurling’e devredecek olan Antika, kendisine teklif edilen yönetim kurulu başkanlığını ise kabul etmedi.





‘Kendime vakit ayıracağım’ dedi kurup büyüttüğü HSBC’yi bıraktı



Piraye Antika, ticari, bireysel bankacılık, kurumsal finansman, hazine ürünleri ve sermaye piyasaları konularında 25 yıldan fazla bankacılık deneyimine sahip bir bankacı. Antika, 20 Kasım 2003’te bankanın Levent’teki genel müdürüğüne yapılan bombalı terör saldırısı sırasında soğukkanlılığını muhafaza ederek banka çalışan ve müşterilerine karşı başarılı bir liderlik sergilemişti. Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberi:



HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika banka Türkiye’de faaliyete geçtiği 1990 yılından beri yürüttüğü icra görevini kendi isteğiyle bırakıyor. 30 Eylül’de görevi HSBC Jersey CEO’su Martin Spurling’e devredecek olan Antika, bankada yönetim kurulu murahhas azası olarak görev yapacak ve stratajik konularda HSBC Grubu Avrupa Ortadoğu ve KüreselYönetim Kurulu Başkanı Stuart Gulliver ile HSBC Grubu Kıta Avrupası CEO’su Peter Boyles’a özel danışmanlık yapacak.

Piraye Antika, 20 yıldır görev yaptığı HSBC Bank Türkiye’de görevi tamamen bırakmak isterken, HSBC Grubu kendisine Yönetim Kurulu Başkanlığı yapması teklifinde bulundu. Özel hayatına daha fazla zaman ayırmak isteyen Antika, bu görevi kabul etmeyerek bankada stratejik konularda danışmanlık yapmayı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlenmeyi kabul etti.





YASED’deki görevi sürecek



HSBC Türkiye CEO’luğunda gerçekleştirilecek görev değişikliğinin bir basın duyurusu ile açıklanmasından sonra kendisine ulaştığımız Piraye Ankika, aldığı karardan son derece memnun olduğunu ifade ederek, “İnsanların uzun süre görev aldıkları kurumlarla ilgili kendi başlarına kişisel kararlar almaları çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ancak ben 50 yaşına geldim. 50 yaş belki daha pek çok şey yapabileceğiniz bir yaştır ama ben bu olgunluk yaşında yeni fakat daha farklı işler yapmak istiyorum. Bu nedenle icra görevini tamamen bırakmayı tercih ettim” dedi.



Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı olan Piraye Antika, YASED’deki görevine devam edecek. Antika’nın bu önemli görev değişikliği kararının yanı sıra HSBC Grubu iki gün önce HSBC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özkaya’nın da HSBC Rusya’nın CEO’su olarak göreve atanacağını duyurdu.





Sıfırdan büyüttü



Antika, 1993 yılından bu yana da bankanın CEO’luğunu yürütüyordu. Antika’nın liderliğinde kurulan HSBC Türkiye’nin 65 şehirde 335 şubesi ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor.

HSBC Türkiye’de CEO’luk görevini, gerekli yasal izinlerin alınmasından sonra 30 Eylül 2010’da devralacak olan



Martin Spurling de Piraya Antika gibi uzun yıllardır HSBC Grubu’nda çalışıyor. Jersey HSBC CEO’su olan Spurling, bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık, hazine ve yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı.



Yeni atamalarla ilgili olarak değerlendirmede bulunan HSBC Grubu Kıta Avrupası CEO’su Peter Boyles’in açıklaması şöyle:



“HSBC Grubu adına, Piraye Antika’ya, HSBC Türkiye’yi bugün grubumuzun kıta Avrupası bölgesindeki en başarılı bankalarından biri haline getiren olağanüstü katkı ve emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Piraye Antika’nın HSBC Türkiye’deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmeyi kabul ederek, deneyimlerinden yararlanmaya devam etmemize imkân vermesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Türkiye, gerek gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki müşterileri birbirlerine bağlama açısından, gerekse diğer açılardan ciddi fırsatlar olduğunu düşündüğümüz bir pazar. Martin Spurling’in geçmiş deneyimleri ile bundan sonraki dönemde HSBC Türkiye’nin büyümesine liderlik etmek için çok iyi bir seçim olduğuna inanıyor ve kendisine şimdiden başarılar diliyorum.”





MSF’den Demirbank’ı alarak stratejik bir adım attı



ürkiye pazarına giren ilk İngiliz bankası olan HSBC, Türkiye’de 1990 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Piraye Antika, grubun Türkiye’deki bünyemesinde etkili bir rol oynarak 2001 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) Demirbank 350 milyon dolara satın almasını sağladı. Böylece HSBC Grubu Türkiye’de yaygın bankacılığa geçmiş oldu. HSBC Türkiye, 2002 yılında Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.’yi de bünyesine katarak Advantage markası ile kredi kartı pazarına da adım attı. Banka 2006 yılından itibaren organik büyüme stratejisi yürütüyor. Buna karşın Türkiye’deki satın almalarla da yakından ilgilenen banka kamu bankalarının özelleştirilmesinde adı en çok geçen kurumlardan biri oldu.





PİRAYE ANTİKA’NIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA VEDA MEKTUBU



Stratejik danışmanlık yapacağım, sizleri çok özleyeceğim’



Sevgili Arkadaşlarım,



HSBC’nin Türkiye’deki 20. yılı olan 2010 aynı zamanda benim de bu kurumda sizlerle paylaştığım yirminci çalışma yılım. Yetişkin hayatımın da önemli bir kısmını kapsayan bu süre, aynı görevde geçirmek için gerçekten de uzun bir zaman. 17 yılını Genel Müdür olarak geçirdiğim, sizlerle birlikte gururla hizmet verdiğim bu büyük ekipteki 20 yıllık yöneticilik sürecimin sonuna geldik.



Bugün sizlere 30 Eylül 2010 tarihi itibarı ile HSBC Türkiye CEO’luğunu bırakma kararımı paylaşmak için yazıyorum. 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren icrai görevlerimi bırakıp, Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa, Ortadoğu ve Küresel İş Kolları Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Gulliver ile Kıta Avrupası CEO’su Peter Boyles’a stratejik konularda danışman olarak görev yapmaya başlayacağım.



Bu kararı tamamıyla özel nedenlerden ötürü almış bulunuyorum, ama sizlerden ayrılmak şüphesiz çok zor olacak. Bazılarınız ile ilk günden beri, bazılarınız ile ise daha yakın bir süredir çalışıyoruz. Hep birlikte HSBC Türkiye’yi sıfırdan kurduk, geliştirdik, büyüttük; 65 ilde 335 şube ve genel müdürlük birimlerinde görev yapan toplam 6.500’den fazla çalışandan oluşan ve milyonlarca müşteriye hizmet eden, ülke ekonomisine ciddi katma değer üreten büyük bir ekip haline getirdik. HSBC markasının büyük güven ve desteğini arkamıza alarak mükemmel bir ekip çalışması ve amatör bir ruhla ahlaki ve vicdani değerlerimizden hiç ödün vermeden kurumsal ilkelere hep sıkı sıkıya bağlı kaldık. Yeri geldiğinde birlikte çok zor ve elim durumlarla baş etmeyi bildik. Bir başarı varsa, bunda şimdi aramızda olan ve olmayan her bir arkadaşımızın çok büyük emeği var. Meslek hayatımın önemli bir bölümünü büyük bir zevk ve şevkle geçirdiğim bu kurumda, hiçbenim için en değerli kazanım sizler gibi başarılı bir ekibi kurmuş ve yönetmiş olmanın gururudur. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum.



HSBC Türkiye CEO’luğu görevini, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben, Martin Spurling devralacak. Spurling’e Türkiye’deki bu yeni görevinde üstün başarılar diliyorum.



En içten sevgi ve saygılarımla,



Piraye Antika











