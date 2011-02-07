-PİQUE'NİN SHAKİRA İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI YAYINLANDI MADRİD (A.A) - 07.02.2011 - Barcelona takımında oynayan İspanyol futbolcu Gerard Pique, Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile çekilmiş fotoğrafını internetteki sosyal paylaşım siteleri facebook ve twitter da yayınladı. Geçtiğimiz 2 Şubat tarihinde 24. yaşgününü kutlayan Pique, yaşgününde çekilen fotoğraflardan Shakira'nın da olduğu birini internette yayınladı. 34 yaşındaki Shakira ile Pique arasında duygusal bir ilişki olduğuna dair haftalardır İspanyol basınında haberler yer alırken, Barcelona kaptanı Carles Puyol, manken Malena Costa ve Pique'nin birkaç arkadaşının da olduğu bu fotoğrafın herhangi bir kanıt sayılamamasına rağmen Shakira ve Pique'yi özel bir günde birlikte gösteren ilk fotoğraf olduğu belirtiliyor. Pique'nin internetteki sosyal paylaşım sitesindeki arkadaşları ise yayınlanan fotoğrafın altına "(Öyle gözüküyor ki, Pique waka waka dansı yapıyor!!), (Pique, Guardiola'nın talimatlarını dinleyip Shakira ile ilişkisini gösterdi), (Tebrikler!!!)" şeklinde yazılar yazdı. İspanyol basınında yapılan yorumlarda ise "Fotoğraf, ikili arasında ilişki olduğunu gösteren resmi bir kaynak değil, ama en azından artık kameralardan kaçmak istemediklerini gösteren bir kanıt" denildi. İspanyol dergileri, Shakira ve Pique'nin birlikte ilk fotoğrafını çekebilen paparazziye 150 bin avroya kadar para teklif edildiğini iddia etmişti.