Pique'den 'Real Madrid' açıklaması: İlk kez onlardan daha zayıf olduğumuzu hissediyorum

Barcelonalı Gerard Pique, İspanya Süper Kupası'nın son sahibi Real Madrid ile ilgili olarak "Bu uzun bir süreç, daha iyi olmak için zamanımız var ama bu takımda forma giydiğim 9 yıl boyunca ilk kez Real Madrid'den daha zayıf olduğumuzu hissediyorum" dedi. Pique, sözlerinin devamında "Ne takım ne de kulüp olarak en iyi günlerimizi yaşıyoruz. Real Madrid'in arayı açmasına izin vermemeli ve kendimizi geliştirmeliyiz" ifadesini kullandı.

Lig şampiyonu Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, Santiago Bernabeu Stadı'nda İspanya Süper Kupası rövanş maçında karşılaştı. Real Madrid, 4. dakikada Marco Asensio ve 39. dakikada Karim Benzema'nın attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı ve deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, sahasındaki rövanş müsabakasında da 2-0 galip gelerek kupayı kazandı.

​Bu sonuçla Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda 10. şampiyonluğunu elde etti. Eflatun-beyazlılar bu kupayı 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 ve 2012'de de müzesine götürmüştü.

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, eflatun-beyazlıların başında 7. kez kupa zaferine imza attı.

​Barcelona ise 12 kez kazandığı İspanya Süper Kupası'nda 10. defa ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

"9 yıldır ilk defa..."

​Bu arada Barcelonalı Gerard Piqu'den mağlubiyet sonrası bir itiraf geldi. Pique, şunları söyledi:

"Bu uzun bir süreç, daha iyi olmak için zamanımız var ama bu takımda forma giydiğim 9 yıl boyunca ilk kez Real Madrid'den daha zayıf olduğumuzu hissediyorum. Ne takım ne de kulüp olarak en iyi günlerimizi yaşıyoruz. Real Madrid'in arayı açmasına izin vermemeli ve kendimizi geliştirmeliyiz."