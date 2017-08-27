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Spor

Pique'den 4'üncü 'dalya'

İspanyol stoper, 9 yıldır teknik direktörlerin vazgeçilmezi durumunda

27 Ağustos 2017 14:49

2008 yazında Manchester United'dan Barcelona'ya transfer olan Gerrard Pique, takımının Alaves ile oynadığı lig maçında forma giyerek 400. kez sahaya çıktı. Barcelona formasını ilk kez 13 Ağustos 2008'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Wisla Krakow karşısında giyen İspanyol savunmacı, şans bulduğu günden bu yana tüm teknik direktörlerin değişilmezi oldu.

30 yaşındaki Pique, 9 yılda Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique ve Ernesto Valverde ile çalışma fırsatı yakaladı.

Gerard Pique, 10 sezonluk Barcelona kariyerinde 6 La Liga şampiyonluğu, 5 Kral Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Kupası kucaklarken 35 kez de gol sevinci yaşadı. 

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