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Spor

Pique, Mourinho'yu suçladı

Barcelonalı başarılı defans oyuncusu Gerard Pique, El Clasico son maçının sakin geçmesini Jose Mourinho'ya bağladı

11 Ekim 2012 21:48

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, 2-2 sonuçlanan El Clasico sonrası, eleştiri oklarını Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yöneltti.

Geçen sezonların aksine sakin geçen El Clasico'yu değerlendirmesi istenen Pique; "Jose Mourinho iki takım arasında gerginlik yaratmaya çalışmak yerine, kendi soyunma odasını karıştırmakla meşgul olunca, El Clasico da sakin geçti" yorumunu yaptı.

Mourinho'nun gerilimden beslendiğini iddia eden Pique; "Geçen yıl Real Madrid ile aramızdaki gerilim son buldu. Çünkü Mourinho bizi geremeyeceğini artık anladı. Bu yüzden de aradığı gerilimi evinde yapıyor" diye konuştu.

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