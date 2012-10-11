Pique, Mourinho'yu suçladı

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, 2-2 sonuçlanan El Clasico sonrası, eleştiri oklarını Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yöneltti.

Geçen sezonların aksine sakin geçen El Clasico'yu değerlendirmesi istenen Pique; "Jose Mourinho iki takım arasında gerginlik yaratmaya çalışmak yerine, kendi soyunma odasını karıştırmakla meşgul olunca, El Clasico da sakin geçti" yorumunu yaptı.

Mourinho'nun gerilimden beslendiğini iddia eden Pique; "Geçen yıl Real Madrid ile aramızdaki gerilim son buldu. Çünkü Mourinho bizi geremeyeceğini artık anladı. Bu yüzden de aradığı gerilimi evinde yapıyor" diye konuştu.