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BBC Türkçe

Pinochet'nin mal varlığı varislerine iade ediliyor

Şili'de temyiz mahkemesi, eski diktatör General Augusto Pinochet'nin 2004 yılında bir soruşturma kapsamında el konulan değeri 5 milyon dolara yakın mal varlığının varislerine iade edilmesine hükmetti.

29 Nisan 2018 20:30

Şili'de Temyiz Mahkemesi, 1973'te sosyalist yönetimi deviren diktatör General Augusto Pinochet'nin el konulan değeri 5 milyon dolara yakın tüm mal varlığının ailesine iade edilmesine hükmetti.

Augusto Pinochet'nin mal varlığı, 2004 yılında "Riggs davası'" olarak bilinen soruşturma kapsamında mahkeme tarafından dondurulmuştu.

Soruşturma, Pinochet'nin mal varlığının bir kısmının ordu yetkilileri tarafından saklandığı suçlamalarıyla açılmıştı.

Kararın bozulmasıyla mahkeme, Pinochet'ye ait 24 gayrimenkul, 3 araç ve 7 banka hesabının, yasal varislerine iade edilmesine hükmetti.

Tüm mal varlığının değerinin de 4,894,638 dolar olduğu belirtildi.

Aynı kararla, 6 emekli asker kamu fonlarını zimmetlerine geçirme suçundan da beraat etti.

Yargıç Manuel Valderrama'nın 2013 yılında aldığı mahkeme kararı da bozulmuş oldu.

Valderrama, Şili ordusunda görevli yetkililer hakkında, Pinochet'nin Washington'daki Riggs bankasında bulunan servetinin bir kısmını sakladıkları hükmüne varmıştı.

Pinochet, 2006 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, eski devlet başkanı olarak Riggs davasıyla bağlantılı tüm suçlamalardan ölümünden sonra beraat etmişti.

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