-PINO TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, bir günlük izinin ardından Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla 5'e 2 ve kondisyon çalışmaları yaptıkları bildirildi. 1,5 saatlik idmanın son bölümünde ise dar alanda 4 minyatür kaleli maç yapıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Bülent Ünder tarafından Trabzonspor maçının ardından sezon sonuna kadar bir daha oynatılmayacağı ifade edilen ve çalışmalarını tek başına sürdüren Juan Pablo Pino'nun, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Pino'nun takımla çalışmalara başlaması, bu oyuncunun affedildiği yorumlarına neden oldu. Bu arada, Kayserispor maçında darbeye bağlı olarak adalesinde zorlanma olan Gökhan Zan ve sol baldırına darbe alan Bogdan Stancu'nun dinlendirildiği, dirseğinde ödem oluşan Aykut Erçetin ile diz ağrısı olan Serkan Kurtuluş tedaviye alındığı ifade edildi. Dizinde şişlik olan Lorik Cana'nın tedavisine devam edildiği, sakatlığı süren futbolcular Yekta Kurtuluş, Cem Sultan ve Harry Kewell'ın fizyoterapist eşliğinde çalıştığı belirtildi. -NEILL YİNE AVUSTRALYA YOLCUSU- Galatasaray'da kasık ağrıları artan Lucas Neill'in son kontrollerinin yapılması ve bu konuda nihai olarak ameliyat olup olmayacağının belirlenmesi için Avustralya'ya gitmesi uygun görüldüğü ifade edildi. Oyuncu daha önce de Avustralya'ya giderek tedavi olmuştu. Diğer yandan, Arda Turan'a bireysel antrenman çalışması uygulandığı kaydedildi. Galatasaray, yarın sabah basına ve taraftara kapalı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.