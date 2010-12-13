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Dünya

PİNK FLOYD'UN GİTARİSTİNİN OĞLU DA TUTUKLANDI LONDRA (A.A)

13 Aralık 2010 00:18

-PİNK FLOYD'UN GİTARİSTİNİN OĞLU DA TUTUKLANDI LONDRA (A.A) - 12.12.2010 - İngiltere'de hükümetin öğrenci harçlarını artırmasına yönelik protestolarda tutuklananlar arasında, efsanevi müzik grubu Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour'un oğlu Charlie Gilmour'un da olduğu bildirildi. Polis, 21 yaşındaki bir erkeğin, şiddet karışıklığına yol açma, hırsızlık ve savaş anıtı Cenotaph'daki Birlik bayrağına zarar verme girişiminde bulunma şüphesiyle tutuklandığını belirtti. İngiliz gazetelerinde ise Charlie Gilmour'un anıta tırmandığını gösteren fotoğraflar yayımlandı. Gilmour'un, yaşadığı yer olan Sussex'de tutuklandığı ifade edildi. İngiliz polisi, suçlanana kadar şüphelilerin adını kamuoyuna açıklamıyor. Cambridge Üniversitesi öğrencisi Charlie Gilmour, kamuoyundan özür dileyerek, "utanç duyduğunu" söyledi.

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