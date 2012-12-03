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Pink Floyd’un efsane üyesi Rogers Waters : İsrail'de konser vermem

Waters, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik politikaları nedeniyle İsrail'e gidebileceğini ancak konser vermeyeceğini söyledi

03 Aralık 2012 17:54

Pink Floyd’un efsane üyesi Rogers Waters, İsrail’in dış politikasını ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de uyguladığı politikaları nedeniyle "İsrail'de konser vermem" dedi.

Rogers Waters, Londra’da Avrupa turnesi öncesinde, NTV'de yayınlanan NTV Cumartesi’nin gönüllü muhabiri Sine Büyüka'nın da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

"The Wall" turnesi kapsamında 7 yıl sonra 3 Ağustos 2013'te tekrar İstanbul'da konser verecek olan Roger Waters  bir grup gazeteciye özel açıklamalarda bulundu.

"İsrail'deki duvarın önünde konser vermeniz siyasi açıdan mümkün mü?" sorusu üzerine Roger Waters şunları söyledi:

"İsrail'de konser vermem. Açılımı 'Boykot-Mahrum Bırakma-Yaptırım' olan BDS'e üyeyim. BDS'i 1970’li ve 80'li yıllarda Güney Afrika’daki ırkçı rejim karşıtı harekete benzetebiliriz.

İsrail’in dış politikasını ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de uyguladığı politikaları tasvip etmiyoruz.  Şiddet içermeyen protesto kanallardan biri de BDS’tir. İsrail'e giderim ama konser vermem"

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