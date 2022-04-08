Pink Floyd'un 30 yıllık aradan sonra Ukrayna için kaydettiği yeni şarkı yayınlandı

T24 Dış Haberler

Rock tarihinin en ikonik gruplarından Pink Floyd, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle 30 yıl aradan sonra yeni bir tekli yayınladı. Dijital platformlarda bugün itibariyle yerini alan şarkının vokallerinde ülkesi için savaşırken yaralanan Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk var.

'Hey Hey Rise Up' şarkısının kaydında Pink Floyd üyeleri David Gilmour ve Nick Mason yer aldı. Gruptan 1985 yılında kavgalı bir biçimde ayrıldığı bilinen Roger Waters ise projede yer almadı. Gilmour, Waters'ın şarkıda yer almayarak kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.

Şarkıdan elde edilen gelirler Ukraynalılara insani yardım için kullanılacak.

Boombox grubunun solisti Khlyvnyuk'un 1. Dünya Savaşı döneminden bir protesto şarkısı söylediği parçanın klibini de Ukraynalı sanatçı kendisi Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde çekti.