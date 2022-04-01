"Pink Floyd, Ay'ın karanlık tarafından geri döndü": 17 yıl önce Kansas'taki hayvanat bahçesinden kaçan flamingo, Texas'ta bulundu

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Pink Floyd isimli flamingo, ABD'nin Kansas eyaletindeki bir hayvanat bahçesinden kaçalı 17 yıl olmuştu. 492 Numara olarak da bilinen Afrika flamingosu, bin kilometreden fazla uzakta Texas'ta bulundu.

New York Times'ın aktardığına göre Pink Floyd ve 'arkadaşı' 347 Numara, yetkililer kanatlarını kesemeyince 2005 yılında hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Flamingoların doğada hayatta kalamayacağı düşünülüyordu. 347 Numara'dan bir daha haber alınamazken, Pink Floyd 17 yıl sonra bir balıkçı gezisi tur rehberi tarafından bulundu.

The Guardian'a konuşan tur rehberi, pelikanları görmeye kıyıya gittiğinde flamingoyu gördüğünü ve kayda aldığını söyledi. Videoyu sosyal medyada paylaştığında birçok kişi, "Bu tahminen Kansas'tan kaçan flamingo" dedi.

Paylaşım viral olduktan sonra yetkililer, videodaki flamingonun Pink Floyd olduğunu doğruladı. Texas Parklar ve Vahşi Yaşam Müdürlüğü, "Pink Floyd, Ay'ın karanlık tarafından geri döndü" yazdı.