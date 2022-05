Pink Floyd, 1987'den sonraki eserlerini Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldırdı

T24 Dış Haberler

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı kararına tepki olarak 1987'den sonraki tüm çalışmalarını Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının da iki ülkede platformlardan kaldırılacağı belirtildi.

Britanyalı psychedelic müzik grubu, bu kararı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınamak için aldıklarını bildirdi.

Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters 1985 yılında gruptan ayrılmıştı. Gilmour ile Rogers arasının bu tarihten sonra bozulduğu biliniyor. Pink Floyd'un The Wall ve The Dark Side of the Moon gibi ikonik eserleriyle ilgili kararlar alabilmesi için Waters'ın da onayını alması gerekiyor.