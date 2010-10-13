T24 LogoT24 Logo
Dünya

PINERA: BENZERSİZ BİR OPERASYON SANTİAGO (A.A)

13 Ekim 2010 12:26

-PINERA: BENZERSİZ BİR OPERASYON SANTİAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur olan 33 madenciyi kurtarma operasyonunun benzersiz olduğunu belirtti. Pinera, ilk madencinin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir kurtarma operasyonu denenmemişti. Madencilerin bize verdiği ders umarım hep aklımızda kalır" dedi. Şili'de 27 Şubatta meydana gelen ve 486 kişinin ölümüne, 30 milyar dolar zarara yol açan depreme atıfta bulunan Pinera, madencilerin depremzedeler gibi, "Şili'nin birleştiğinde tüm talihsizliklerin tersine çevrilebildiğini ve büyük şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini" belirtti. Pinera, "madencilerin sınavından" inancın, umudun, dostluğun ve dayanışmanın değerinin bir kez daha öğrenildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24