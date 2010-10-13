-PINERA: BENZERSİZ BİR OPERASYON SANTİAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur olan 33 madenciyi kurtarma operasyonunun benzersiz olduğunu belirtti. Pinera, ilk madencinin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir kurtarma operasyonu denenmemişti. Madencilerin bize verdiği ders umarım hep aklımızda kalır" dedi. Şili'de 27 Şubatta meydana gelen ve 486 kişinin ölümüne, 30 milyar dolar zarara yol açan depreme atıfta bulunan Pinera, madencilerin depremzedeler gibi, "Şili'nin birleştiğinde tüm talihsizliklerin tersine çevrilebildiğini ve büyük şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini" belirtti. Pinera, "madencilerin sınavından" inancın, umudun, dostluğun ve dayanışmanın değerinin bir kez daha öğrenildiğini söyledi.