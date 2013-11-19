Polisin tecavüzle tehdit ettiği kadın, 'polise direnme' davasında beraat etti

Pıınar T. Gezi Parkı direnişinde gözaltına alındığı otobüste Süleyman isimli polis tarafından tecavüzle tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken Pınar T. ve aynı gün gözaltına alınan iki kişi hakkında polise direnme gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Pınar T. ve 2 kişi ilk duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın da arasında bulunduğu 9 yönetim kurulu üyesi de davaya gözlemci olarak katıldı. Pınar’ı tecavüzle tehdit eden polis Süleyman’la ilgili soruşturmayla ilgili ise herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Hürrriyet Gazetesi'den Ayşegül Usta'nın haberine göre Pınar T., 2 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Tarabya’daki evine gitmek isterken Beşiktaş’ta sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Pınar T.'nin iddiasına göre kendisini darp eden polislerden biri, ‘Burası karanlık seni domaltır s...’ diye tehdit de etti. Pınar T. olaydan sonra savcılığa başvurdu ve polislerin cezalandırılmalarını istedi.

Ancak savcılık Pınar T. ve aynı gün gözaltına alınan üniversite öğrencileri Uğur Can K. ve Erkan Y. hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Barosu bu gelişme üzerine tüm yönetim kuruluyla Pınar T., Uğur Can K. ve Erkan Y.’yi savunacaklarını açıkladı.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 31 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve 8 yönetim kurulu üyesi de duruşma salonundaydı.

'Polisler hakkındaki soruşturma devam ediyor'

Pınar T.’nin avukatı Kasım Ergün, polisler hakkında yaptıkları şikayete ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, otobüsün içinde, gözaltına alınan kişileri darp eden Süleyman isminde, istihbaratçı olduğunu söyleyen kişinin ise henüz bulunamadığını söyledi. Süleyman isimli kişinin fotoğraflarının basına da yansıdığını belirten Avukat Kasım Ergün, “İstihbaratçı olduğunu söyleyen Süleyman isimli bu kişi hakkında başka şikayetler de var. Ama hiçbir yerde adı geçmeyen bu kişi çoğu kişinin yaralanmasına neden oldu. Görevli resmi polisler tarafından gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten dışarı atılmış” dedi.