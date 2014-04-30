Pınar Selek'ten animasyonlu savunma

Mısır Çarşısı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sosyolog Pınar Selek'in avukatı, davanın Yargıtay'da görülen duruşmasında, patlamanın, tüp patlaması ile uyumlu olduğunu öne süren bir animasyon filmle savunma yaptı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de meydana gelen ve 7 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili dava bugün üçüncü kez Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin önünde. Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sosyolog Pınar Selek’in avukatı Ayhan Erdoğan, bir animasyon gösterisiyle duruşmaya çıktı. Bir karikatüristin hazırladığı üç ayrı animasyonda; öncelikle, patlamanın meydana geldiği dönerci dükkanın üç boyutlu görüntüsü yer alıyor. İkinci animasyonda ise bomba patlaması halinde mekanda nasıl bir hasarın oluşacağı görülüyor. Üçüncü animasyonda da, mekandaki hasarın tüp patlamasıyla uyumlu olduğu görülüyor.

Karikatürist Erkorkmaz hazırladı

Mısır Çarşısı’ndaki, Ünlüoğlu Döner Büfesi’nde 9 Temmuz 1998’de yedi kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada, daha önce iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selek hakkında geçen yıl ocak ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, önceki beraat kararının bozulması yönünde karar verince İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de oyçokluğuyla bu yönde hüküm kesmişti. Heyet Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu ise karara muhalif kalarak, Selek hakkında beraat kararı verilmesi yönünde oy kullandı.

Davanın temyiz duruşması için bugüne gün verilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde görülen duruşma için Selek’in avukatlarından Ayhan Erdoğan, görsel bir sunum hazırladı. Mısır Çarşısı’nda, bomba değil, tüp patlaması meydana geldiğini savunan Avukat Erdoğan, karikatürist Ali Murat Erkorkmaz’ın hazırladığı animasyonu duruşmada izletecek. İlk animasyonda, Mısır Çarşısı’nda patlamanın meydana geldiği dönercinin üç boyutlu görünümü yer alıyor. İkinci animasyonda, bomba patlaması halinde dükkandaki hasarın nasıl meydana gerçekleşeceği görülüyor. Üçüncü animasyonda da, dükkandaki hasarın tüp patlamasıyla uyumlu olduğu ifade ediliyor. Avukat Erdoğan, bu animasyonun ilk olarak bir buçuk yıl önce İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sunduklarını, şimdi Yargıtay’a taşıdıklarını ifade ediyor. Erdoğan, görsel bir sunumun bir yargılama sırasında ilk kez yapıldığını vurguluyor.

Yargıtay'daki duruşma 11 Haziran'a ertelendi.