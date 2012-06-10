'Pınar Selek’in yıpratılmasına izin vermeyeceğiz!'

Hala Tanığız Platformu, Mısır Çarşısı davasıyyla ilgili Pınar Selek hakkında çıkan kamuoyunu yanıltıcı haberleri eleştirerek, ''Pınar, on dört yıldır kendisine dayatılan senaryoların içine hiç girmedi. Buna direnmek, ortaya serilen provokatif, düzmece imajlarla, yalan ve itiraflarla dolu yayınlarla başa çıkmak kolay olmadı ama arkadaşımız, ülkesinin tarihini ve yıllardır düşünen, söz söyleyen, müdahale eden, özgürlükler için mücadele eden, barış için elini taşın altına koyan insanlara oynanan oyunları bildiği için sağlam durdu.'' dedi.

İşte o açıklama:

Son günlerdeTürkiye demokrasisine hukuk eliyle yara aldıran birtakım gelişmelerin arttığını endişeyle gözlemlemekteyiz. Böyle bir ortamda bazı haber ajanslarına düşen Pınar Selek’le ilgili haberi dehşetle okuduk. On dört yıldır peşimizi bırakmayan bir dehşetle.Daha önce olduğu gibi yine kamuoyunu yanıltmak, Pınar’ı kriminalize etmek, berrak duruşunu bulanıklaştırmak için düzenlenen oyunu başka türlü nasıl okuyabiliriz?

Yine her zamanki gibi Pınar’ı suçlayacak somut bir delil bulamadıklarından, son derece karanlık olduğu apaçık bir bilgisayardan çıkan muğlak, neye ve kime hizmet ettiği anlaşılmayan bir takım notlar, basına sunulmuş. Kaba suçlamalarla Pınar’ı yıpratmayı başaramayanlar, anlaşılan, şimdi de dedikodu havasında inceltilmiş yöntemlere başvuruyorlar.

Ama gerçekler bulanıklaştırılmayacak kadar açıktır:

Pınar, on dört yıldır kendisine dayatılan senaryoların içine hiç girmedi. Buna direnmek, ortaya serilen provokatif, düzmece imajlarla, yalan ve itiraflarla dolu yayınlarla başa çıkmak kolay olmadı ama arkadaşımız, ülkesinin tarihini ve yıllardır düşünen, söz söyleyen, müdahale eden, özgürlükler için mücadele eden, barış için elini taşın altına koyan insanlara oynanan oyunları bildiği için sağlam durdu.

Çünkü biliyoruz ki, bu ülkede yıllardır Kürt sorununa ve diğer kırmızıçizgilere el atan insanlar, yaptıklarıyla, yazdıklarıyla değil, terörize edilerek, kendini savunma konumunda bırakılarak, yıpratılarak cezalandırılıyor. Pınar da bunlardan sadece biri.

Kamuoyu Pınar Selek’i yakından tanıyor. Yazdıklarıyla, yaptığı çalışmalarla, şiddet ve savaş karşıtı duruşu ortadadır. Bu değerler için mücadele etti, ediyor. Bu mücadele içinde, pek çok kesimle önyargısızca ilişki kurdu. Gündem gazetesinde de bir dönem bu bakış açısıyla yazdı, desteğini ve kimi zaman da eleştirilerini esirgemedi. Bu yüzden mi cezalandırılmak isteniyor? Onun açık, yasal ve kamuoyunun gözü önünde yürüttüğü çalışmalar leke tutmayacak kadar berraktır.

Bu haberlerin 14 yıldır bitirilemeyen Mısır Çarşısı davasının yan duruşması öncesinde bilinçli olarak yayıldığı ortadadır. Sadece Pınar için değil, tüm duyarlı insanlar için işkence davasına dönüşen Mısır Çarşısı davası sonuna geldi ve Pınar Selek tam üç kez beraat ederken bütün komplolar açığa çıktı. Anlaşılıyor ki kendini yenilgiye uğramış hisseden bir kesim intikam alıyor, dayanaksız da olsa, Pınar için yeni suçlar yaratmaya çalışıyor. Bu tehlikeli tuzak karşısında uyanık ve duyarlıyız.

Adalet mücadelemizi sabırla ve kararlılıkla, sonuna kadar sürdüreceğiz.

Hala Tanığız Platformu