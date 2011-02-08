Pınar Selek'in yargılanmasına Almanya'dan tepki

T24 - Almanya’nın önde gelen siyasetçileriyle entellektüelleri, Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasında yine yargı önüne çıkacak olmasına tepki gösterdi ve Türk hakimlere “davalara son verin” diye seslendi.



Sosyolog Pınar Selek, Mısır Çarşısı davasından iki kez beraat etmesine rağmen 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yine yargı önüne çıkacak. Selek'in tekrar yargılanacak olması Almanya'da tepkiyle karşılanıyor.



Uluslararası Yazarlar Birliği (P.E.N.) Almanya Merkezi ile Heinrich Böll Vakfı Selek'e destek için Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Yazar Günter Wallraff’ın da katıldığı toplantıda Pınar Selek hakkındaki davaya son verilmesi için Uluslararası Yazarlar Birliği Almanya Merkezi tarafından düzenlenen imza kampanyası tanıtıldı. İmza kampanyasına katılan isimler arasında Alman Meclis Başkanı Hrıstiyan Demokrat Norbert Lammert,Yeşiller Eş Başkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir’in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ile Christa Wolf, Günter Grass gibi ünlü yazarlar bulunuyor. Kampanyada 70 ülkeden yaklaşık 5 bin 700 kişi Selek'e destek için imza attı.



Berlin’den Türk yargısına seslendiler



Uluslararası Yazarlar Birliği Almanya Merkezi Başkan Yardımcısı ve Sürgündeki Yazarlar Programı Yöneticisi Christa Schuenke "70 ülkeden imza veren herkesle birlikte Türk yargısının Pınar Selek hakkındaki davalara artık son vermesini ve bursiyerimizin özgürce, hiç bir engelle karşılaşmadan ülkesinde hareket etme hakkına sahip olmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Ağır sitem: “Terörist gibi yargılanması korkunç”



Pınar Selek’in davasını yakından takip eden Schuenke, duruşmayı izlemek üzere, gazeteci-yazar Günter Wallraff ile birlikte İstanbul’a gidecek. Türkiye'de "En Alttakiler" kitabı ile tanınan Wallraff, "yıllardan beri demokrasi, insan hakları, kadın hakları ve azınlık hakları için mücadele eden Pınar Selek’in terörist gibi yargılanmasını korkunç" olarak nitelendirdi.



“Hapishanelerde çürüyorlar”



Pınar Selek davasında keyfi bir karar alındığını savunan Wallraff, bu davanın artık sembolik öneme sahip olduğuna işaret etti. Türkiye'de hangi güçlerin böyle bir tutum izlediğinin sorulması gerektiğini ifade eden Wallraff, "yüzlerce, binlerce böyle dava var. Kimse bunları bilmiyor, bunlar hakkında konuşulmuyor. Hapishanelerde çürüyorlar. Bu nedenle Avrupa çapında kamuoyunun dikkatini çeken dava, böyle bir tutum izleyenleri ortaya çıkarmak açısından önem taşıyor” şeklinde konuştu.



Türkiye’de kısa bir süre önce serbest bırakılarak Almanya’ya geri dönen yazar Doğan Akhanlı davasını da eleştiren Wallraff, bu koşullar altında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmeye uygun olmadığını söyledi. Wallraff, Selek'in Türkiye'de de desteklenmesinin, Türkiye açısından ümit verici olduğunu vurguladı.



"İktidar mücadelesinin parçası"



Selek’e destek veren Yeşiller Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Heinrich Böll Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Fücks de bu davayı Türkiye’deki iktidar mücadelesinin bir parçası olarak yorumladıklarını belirtti. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal açısından homojen bir yapısı olmadığını belirten Fücks, Türkiye’de yargının tek başına hareket ettiğini ifade etti.



Yargının siyasi ve geleneklere bağlı olduğunu söyleyen Fücks, "dikkatli bir şekilde söylemek gerekirse, ordu gibi hep muhafazakâr Kemalistlerin kalesi oldu. Bu açıdan bakıldığında burada söz konusu olan davaları Türkiye’deki değişim mücadelesinin bir parçası olarak yorumluyoruz” dedi.



Selek umutlu



Uluslararası Yazarlar Birliği Almanya Merkezi'nin Sürgündeki Yazarlar Programı’nın davetlisi olarak Berlin’de bulunan Pınar Selek de, içinde bulunduğu durumu adalet için verilen bir mücadele olarak değerlendirdi. Türkiye’de ve Avrupa’da kendisine verilen desteğe teşekkür eden Selek, yapılacak duruşmadan lehine bir karar çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. ”Adalet mücadelesinde biraz daha sabırlı ve dayanışmadan aldığımız güçle ısrarlı olacağız ve kazanacağız. 9 Şubat akşamı bir kutlama yaparız herhalde...”



Dava süreci



Sosyolog-yazar Pınar Selek'in Almanya ve Avrupa'da tepkiyle karşılanan dava süreci 1998'de başladı. İstanbul’da 1998’de Mısır Çarşısı’nda meydana gelen 7 kişinin öldüğü patlamanın ardından ”bomba koyduğu” iddiası ile hakkında dava açılan Pınar Selek 2006 yılında beraat etmiş, Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine sanık yeniden yargılanmış ve yine beraat etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, Mısır Çarşısı’na bombayı Pınar Selek’in koyduğu yönünde hüküm bildirmesi nedeniyle Selek, 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargı önüne çıkacak.