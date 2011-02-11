-PINAR SELEK'İN BERAATİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin görülen davada, sosyolog Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında daha önce verilen beraat kararına direnilmesi hükmüne, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Saraç itiraz etti. İtiraz dilekçesini hüküm veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine sunan savcı Saraç, mahkemenin Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen Selek ve Öztürk yönünden bozma kararına uyması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma savcılığı da yapan Saraç'ın, mahkemenin, 9 Şubat Çarşamba günü verdiği kararla ilgili 7 günlük itiraz süresi sona ermeden, duruşmada da talep ettiği ''Bozma kararına uyulsun'' mütalaasına benzer şekilde, itiraz dilekçesini sunduğu ve dilekçenin 15 gün içinde gerekçeli kararını yazacak olan mahkeme dosyasına konulduğu kaydedildi. Mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasının ardından, dava dosyasının söz konusu gerekçeli karar ve savcının itiraz dilekçesiyle birlikte, dosyanın gönderileceği Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirileceği belirtildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada esas hakkında görüşü sorulan savcı Nuri Ahmet Saraç, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma kararına uyulmasını talep etmişti. Savcı Saraç ve sanık avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk yönünden daha önce verilen ''beraat'' kararında direnilmesi, diğer sanıklar Kadriye Fikret Sevgi, Heval Öztürk ve Maşallah Yağan açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırmıştı. Heyet, Abdülmecit Öztürk, Heval Öztürk ve başka suçtan hükümlü Maşallah Yağan'ın bir sonraki celsede hazır edilmeleri için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı, 22 Hazirana ertelemişti.