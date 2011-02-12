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Pınar Selek’e beraat kararına itiraz

Pınar Selek hakkında verilen 3'üncü beraat kararına, Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç itiraz etti.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Mısır Çarşısı patlamasının faili olarak yargılanan Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında verilen 3'üncü beraat kararına, Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç itiraz etti.

İtiraz dilekçesini sunan Savcı Saraç, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da talep etti. Savcı Saraç'ın gerekçeli kararın kendisine ulaşmasının ardından, itiraz gerekçelerini de açıklayacağı öğrenildi.

Yargıtay 9. Dairesi, Selek hakkındaki beraat kararını bozarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına karar vermişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat’ta görülen ilk duruşmada ‘beraat kararına’ ısrar etmişti. Savcı Saraç, mahkemenin kararını temyiz ettiğini bildiren dilekçesini dün akşam mahkemeye bildirdi. İtiraz dilekçesini sunan Savcı Saraç, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da talep etti. Savcı Saraç'ın gerekçeli kararın kendisine ulaşmasının ardından, itiraz gerekçelerini de açıklayacağı öğrenildi. Savcının kararı temyiz etmesi nedeniyle Selek ve Öztürk hakkındaki dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na önümüzdeki günlerde gönderilecek.

22 üyeden oluşan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen direnme kararını inceleyecek. Genel Kurul, yerel mahkemenin verdiği ‘beraat kararını’ onaylarsa Selek ve Öztürk’ün beraat kararı kesinleşmiş olacak. Ancak Genel Kurul, yerel mahkemenin kararını bozarsa, Selek ve Öztürk yargılanmasına yeniden başlanacak. Yerel mahkemenin, Genel Kurul'un bu kararına ‘direnme hakkı’ bulunmuyor. Yerel mahkeme 4'üncü yargılama sürecinden sonra kararını açıklayacak.

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