Pınar Selek: Ya Hrant Dink gibi öleceksin ya müebbet yiyeceksin

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Mısır Çarşı’ndaki patlamayla ilgili davada müebbet hapis istemiyle yargılanmasına karar verdiği sosyolog Pınar Selek, “Ülkende özgürlük ve demokrasi istiyorsan sana iki yol çiziyorlar. Ya Hrant Dink gibi öleceksin ya müebbet yiyeceksin” dedi.

Mahkeme, yedi kişinin hayatını kaybettiği, 167 kişinin de yaralandığı İstanbul’daki Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili davada Pınar Selek hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçip yeniden müebbet istemiyle yargılanmasına karar vermişti.

Taraf gazetesinden Serkan Ayazoğlu'nun sorularını yanıtlayan Selek, kararı ilk duyduğunda şok geçirdiğini belirtti. Selek, “Savcı sürekli olarak müebbet istiyor. Şu an çok şaşkınım, aslında Türk ceza sisteminde olup bitenlere şaşırmamak lazım. İnsan yine de robot değil, şaşırıyor! Beni mutsuz ve yorgun bir insan haline getirmelerine, dilimin acılaşmasına izin vermeyeceğim. Umudumu koruyacağım” dedi.



'Mahkemeye darbe yapıldı'



Mahkeme başkanının izinli olması sebebiyle kararın başka bir heyet tarafından alındığına dikkat çeken Selek, şöyle devam etti: “Daha önce değişen, müebbet hapis isteyen savcı yeniden gelmiş. Ben anlamakta zorlanıyorum. Bunca yıldır davayı, çuval çuval dosyaları bilen hâkimler, karara direnen hâkimler yoklar, yeni birileri geliyor. Sonra üstelik değişmiş olan eski savcı birden bire geliyor duruşmaya. Aynı odadalar, birlikte çıkıyorlar odadan. Savcı diyor ki ‘Ben de şaşırdım, şoke oldum.’ Aynı odadaydınız, birlikte çıktınız nasıl şaşırdın? Dolayısıyla bir darbe ile karşı karşıyayız. Mahkemeye bir darbe yapılmış durumda. Üstelik 12 Eylül diktatörlerinin yargılandığı gün yapılıyor bu darbe. Mahkemeye bir 12 Eylül darbesidir bu. Bu darbeyi yapanlar, 13 aralıkta müebbet hapis kararı verecekler. Buna izin vermemek gerekiyor. Herkesin bunun için bir şeyler yapması gerekiyor.”

Kararın tam anlamıyla skandal olduğunu söyleyen Selek, “Yaşadığım bu süreçten dolayı yeni bir psikolojik rapor aldım. Raporda, bu davanın benim üzerimde yarattığı tahribatlardan söz ediliyor ve benim başka şeylerle ilgilenmem gerektiği belirtiliyor. Bu filmin içinden çıkmaya çalışıyorum ama bu bir film mi, çıkabilir miyim, nasıl olur bilmiyorum. Direnmesi çok zor. Türkiye’yi seviyorsan, ülkende özgürlük ve demokrasi istiyorsan sana iki yol çiziyorlar. Ya Hrant gibi öleceksin ya müebbet yiyeceksin” ifadelerini kullandı.



'Romanımı anlatmalıyım'



Bir yıldır Fransa’da yaşayan, Strasburg Üniversitesi’nde doktora tezini hazırlayan Selek şöyle konuştu: “Şu anda Almanca çevirisi yapılan romanımın okuması için Almanya’da bulunuyorum. Davanın psikolojisinden çıkıp insanlarla romanım hakkında konuşmam lazım. Böyle bir şeye direnmek kolay değil. Bu kararın ardından Türkiye’ye gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum. Psikolojim iyi değil, dönüp dönmemem biraz da sizlere yani ülkenin basınına, aydınlarına, halkına bağlı. 13 aralığa yani kararın açıklanacağı güne kadar herkesin elinden geleni yapması lazım. Bunu Pınar için değil özgür Türkiye için yapmaları lazım.”