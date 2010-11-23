-PINAR SELEK: TERÖRİST DEĞİLİM HAMBURG (A.A) - 23.11.2010 - Almanya'da yaşayan ve İstanbul'daki Mısır Çarşısı patlaması davasıyla ilgili yargılanmakta olan sosyolog Pınar Selek, ''Beni resmen teröristlikle suçluyorlar. Terörist falan değilim. İddiaları ciddiye almıyorum'' dedi. Selek, yaptığı açıklamada, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, hakkındaki beraat kararını iptal etmesi ile ilgili kararının Eylül ayında eline geçtiğini, bu kararın yeni bir karar olmadığını belirterek, ''Terörist değilim, hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Hukuka olan inancımı kaybetmedim'' diye konuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin nihai kararını 9 Şubat'ta vereceğini ve gerekirse Türkiye'ye gidebileceğini ifade eden Selek, ''İddiaları ciddiye almadığımı mahkemede bin defa söyledim. Verilen karar yeni bir karar değil. Zaten konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de intikal etmiş durumda'' dedi. ''Almanya'da iltica başvurusunda bulundunuz mu?'' sorusuna Selek, ''İltica başvurusunda bulunmadım. 1 buçuk yıldan beri Alman Yazarlar Birliğinin davetlisi olarak Berlin'de roman çalışmalarımı sürdürüyorum. Strasburg Üniversitesinde doktora yapıyorum. En kısa zamanda da Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum'' yanıtını verdi.