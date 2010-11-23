Pınar Selek: Süreç bitmedi, umutluyum

T24 - Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili yargılanan sosyolog Pınar Selek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun beraat kararını bozmasının ardından sürecin devam ettiğini söyledi. Selek, “Umutluyum" dedi.





Yargıtay: bombayı Pınar Selek koydu



1998’de 7 kişinin hayatını kaybettiği Mısır Çarşısı patlaması davasında yargılanan sosyolog Pınar Selek, NTV’nin canlı yayınına katıldı.



Pınar Selek, şunları söyledi:



“Malesef süreç sürüyor. Şubat’ta biz bu kararı öğrendik, yeni bir karar değil. Eylül başında da gerekçeli karar çıktı. Herhalde basının eline yeni geçti. Bizim bildiğimiz bir haberdi. Süreç bitmiş değil. Bizim yeni delillerimiz var, işkence raporu vs. Biz umutluyuz, çünkü bu kadar kötü bir şey olamaz.



Karışık duygular içindeyim. Bu dava daha erken bitebilirdi, ben evde otursaydım. Daha sonra sembol oldu. Sadece ben değil, başkalarına da benzer suçlamalar yapıyorlardı, bu olay biraz daha büyüktü tabii...

Bir yandan iyimserim -iyimserliğimi hiç kaybetmiyorum- bir yandan da bu dava beni tamamen hapsetmesin diye kendi çalışmalarıma yoğunlaşmaya çalışıyorum. Romanımı bitirmeye çalışıyorum, doktora tezini hazırlıyorum.



Bir ayağım Fransa, bir ayağım Almanya’da. Fransa’da siyaset üzerine doktora yapıyorum, PEN’in davetlisi olarak da buradayım. 12 senelik kabustan uzaklaşmaya çalışıyorum.



Hakkımda tutuklama kararı yok, olacağını da zannetmiyorum. Yurtdışına çıkış yasağım yok, beraat etmiş durumdayım. Tutuklama kararı yok, olamaz da zaten.



Türkiye’ye dönmeyi düşünüyorum. Önce elimdeki çalışmaları bitirmek istiyorum. Biraz uzaklaşmak istedim yoksa Kafka davası gibi hayatı belirleyici oluyor. PEN’in bu katkısı da önemliydi, o yüzden de çalışmalarıma yoğunlaşıyorum. Her dakika Türkiye’yle birlikte yaşıyorum. Doktora tezim ve romanım da Türkiye üzerinde, döneceğim tabii. Türkiye’ye dönüşüm çalışmalarımın bitmesine bağlı.”

Davanın geçmişi



Mısır Çarşısı patlaması davasında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Pınar Selek, patlamaya bombanın mı yoksa LPG’nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı gerekçesiyle beraat etmişti.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı bozdu ve mahkemenin hüküm kurmasını istedi. Bunun üzerine yapılan yargılamada yine patlamanın nedeninin belirlenemediği görüşünü tekrarlayan Mahkeme, Selek’in yine beraatına karar vermişti.



Dosyanın ikinci kez gittiği Yargıtay, Selek için “müebbet hapis istemiyle yeniden yargılansın" demişti. Pınar Selek’in avukatlarının istemi üzerine Yargıtay Başsavcılığı’nca itiraz edilmişti.



Bu itiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı onaylanmıştı. Selek, müebbet hapis istemiyle yeniden hakim karşısına çıkacak.