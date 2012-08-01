Pınar Selek: Duruşma savcı tatilde olduğu için 22 Kasım'a ertelendi, sözüm yok

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Sosyolog Pınar Selek ’in yargılanmasına devam edildi. Yargıtay’ın ‘ceza verilsin’ gerekçesiyle bozduğu karara, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi daha önceki duruşmada Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk haklarında verilen beraat yönündeki kararının doğru olduğunu belirterek kararında direnmişti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaaya katılıp katılmama konusunda beyanda bulunmak üzere savcıya verilmesine karar veren mahkeme, sanık avukatlarına savunma yapmaları için süre verdi. Duruşma 22 Kasım’a ertelendi. Selek, twitter hesabından "Misir Çarşısı duruşması 22 Kasım'a ertelenmiş. Çünkü savcı tatildeymiş. Sözüm yok" diye yazdı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ’ndeki 6. duruşmaya başka suçtan hükümlü sanık Maşallah Yağan getirildi. Sosyolog Pınar Selek ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu’nun yıllık izinde olması nedeniyle Hakim Mehmet Erdoğan başkanlık etti. Duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç’ın izinde olması nedeniyle ise duruşmaya adliyede müracaat savcısı olarak görev yapan ve özel yetkisi olmayan Mehmet Akif Ekinci katıldı.

Duruşmada talepleri sorulan Savcı Ekinci, “Geçici olarak duruşmaya çıktığımızdan dolayı daha önceki savcının mütalaasına katılıp katılmama konusunda görüşümüzü sunmak için dosyanın tarafımıza verilmesini talep ediyorum" dedi. Pınar Selek ’in avukatlarından Akın Atalay da, “Mahkeme bizim hakkımızda Şubat 2011’de karar vermişti. Savcılığın mütalaaya karşı görüşünden sonra biz de beyanda bulanacağız" diye konuştu.

Sanık Maşallah Yağan ise bugüne kadar Türkçe savunma yaptığını ancak Türkçe olarak kendini ifade edemediğini söyleyerek Kürtçe savunma yapmak istediğini ve Kürtçe tercüman atanmasını talep etti. Taleplerle ilgili değerlendirme yapan Mahkeme Heyeti, “Mahkemece sanık Maşallah Yağan’ın gözlemlenen hali, Türkçe diline olan hakimiyeti ve geçmişten itibaren Türkçe dilinde savunma yaptığı göz önüne alınarak Türkçe dilinden başka bir dille savunma yapma isteğinin reddine karar verildi" ifadelerini kullandı. Dosyanın esas hakkındaki mütalaaya katılıp katılmama konusunda beyanda bulunmak üzere savcıya verilmesine karar veren Mahkeme, sanık avukatlarına savunma yapmaları için süre verdi. Duruşma 22 Kasım’a ertelendi.

Yargıtay bozdu mahkeme karara direndi

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlama ile ilgili davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde yargılanan Pınar Selek , patlamaya bombanın mı yoksa LPG’nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı bozmuş ve mahkemenin hüküm kurmasını istemişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada yine patlamanın nedeninin belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme, Selek’in yine beraatına karar vermişti. Dosyanın ikinci kez gittiği Yargıtay, Selek için “müebbet hapis istemiyle yeniden yargılansın" demişti. Pınar Selek ’in avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı onaylanmıştı.Bunun üzerine dosyanın yeniden geldiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi , 9 Şubat 2011’de görülen duruşmada, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında daha önce 2 kez verilen beraat yönündeki kararında direnilmesine hükmetmişti.