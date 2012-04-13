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Dünya

Pınar Selek davasıyla Türkiye'ye bakış

Strasbourg'ta gerçekleşecek olan toplantıda, Pınar Selek davası ve Türkiye’de yargı sorunları kamuoyuyla paylaşılacak

13 Nisan 2012 22:23

Fransa’nın Strasbourg şehri önemli bir uluslarası toplantıya evsahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pınar Selek davası ve Tűrkiye’de yargı sorunları başlıklı toplantı, Türkiye’de siyaset ve yargı alanındaki güncel gelişmeler çerçevesinde tam on dört yıldır gündemde olan Pınar Selek davasının simgesel anlamını kamuoyuyla paylaşmayı ve dayanışma çağrısı yapmayı amaçlıyor.

Türkiye kökenli Yurttaş Dernekler Birliği (RACORT) ve üye dernekleri (Strasbourg’da Kültürlerarası Yurttaşlar Haraketi ASTU, Paris'te Türkiye kökenli Yurttaşlar Meclisi, L’ACORT ve etz’de Moselle Türkiyeli İşçiler Derneği) girişimiyle 18 Nisan akşamı Strasbourg’daki Sendika Evi’nde düzenelenecek toplantıyı Strasbourg Üniversitesinden tarihçi ve siyaset bilimci Samim Akgönül yönetecek. Toplantıya konuşmacı olarak Pınar Selek davasının avukatlarından Akın Atalay, Pınar Selek’in babası ve avukatı Alp Selek, gazeteci-yazar Oral Çalışlar, gazeteci-yazar Karin Karakaşlı, felsefe profesörü-yazar Zeynep Direk’in yanı sıra Uluslarası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) sorumlusu avukat Martin Pradel, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Başkanı Barbara Lauchbihler ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamenter Komisyonu Başkanı Hélène Flautre katılacaklar.

Kürt hareketine yönelik bilimsel çalışmasına el konulmasından sonra, 1998’de Mısır Çarşısı komplosu ile kuşatılan Pınar Selek, asılsız suçlamalardan tam üç kez beraat etmesine rağmen, dava Yargıtay aşamasındaki belirsizlik süreciyle işkenceye dönüşmüş durumda. Her tür hukuksuzluğun yaşandığı ve toplu bir adalet talebine dönüşen söz konusu dava, tabu konulara dokunmamaları konusunda aydınlara verilen bir gözdağı olarak kamuoyunun yakın ilgisi altında bulunuyor. Halen doktora çalışmalarını Strasbourg’da sürdürmekte olan Pınar Selekle dayanışarak bu davanın simgesel anlamına dikkat çemek istenen toplantı, Türkiye’de son dönem yaşanmakta olan gelişmeleri de mercek altına alması dolayısıyla da ilgiyle bekleniyor.

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