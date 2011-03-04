-PINAR SAKA VE MELİZ REDİF YARI FİNALİNİ GEÇEMEDİ PARİS (A.A) - 04.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler Pınar Saka ve Meliz Redif, bayanlar 400 metre yarı finalini geçemedi. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında piste çıkan son Türk atletler, Saka ve Redif oldu. Bayanlar 400 metre yarı finalinde mücadele eden milliler, serilerini geçemeyerek şampiyonaya veda etti. Yarışı ilk üç sırada bitirenlerin finale yükseldiği yarışta, birinci seride yarışan Saka ilk turdan itibaren gerilere düştü ve 55.40'lık derecesiyle yarışı son sırada tamamlayabildi. Serinin ilk üç ismi, 52.88'lik derecesiyle Rus Kseniya Zadorina, 53.12'lik zamanıyla Alman Janin Lindenberg, 53.44'lük derecesiyle İtalyan Marta Milani oldu. -REDİF İLK TURU BİRİNCİ BİTİRMİŞTİ- İkinci seride yarışan Meliz Redif de 54.58'lik zamanıyla beşinci sırada yer aldı. İlk turu birinci sırada geçen Redif, son tura doğru 4. sıraya geriledi ve varış çizgisine metreler kala yarışı beşinci sırada tamamladı. Bu serinin ilk üç ismi ise 52.53'lük derecesiyle Rus Olesya Krasnomovetz, 52.81'lik zamanıyla Çek Denisa Rosolova ve 52.89'luk derecesiyle Bulgar Vania Stambolova oldu. -YARINKİ PROGRAM- Yarın sabah seansında bayanlar 3000 metre elemelerinde, Avrupa şampiyonu atlet Almitu Bekele Degfa ve Sultan Haydar piste çıkacak. Akşam seansında ise Kemal Koyuncu 1500 metre elemelerinde, Yeliz Kurt bayanlar 800 metre yarı finalinde koşacak. Halil Akkaş ve Mert Gırmalegese ise 3000 metrede madalya mücadelesi verecek.