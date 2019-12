-PINAR SAKA TARİHE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Milli atlet Pınar Saka, ABD'nin New York kentinde katıldığı yarışta bayanlar 400 metrede Türkiye rekoru kırarak, bu kategoride 53 saniyenin altına inen ilk Türk bayan atlet oldu. New York'ta düzenlenen Lafayette Rider Winter Games Invitational yarışlarında bayanlar 400 metreyi 52,99 saniyede koşarak birinci olan Saka, yarışı değerlendirdi. Sonbahardan bu yana antrenörü Öznur Dursun ile çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Pınar Saka, bundan sonraki hedefinin, 4-6 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda final koşmak olduğunu söyledi. Hazırlık sürecini verimli geçirdiğini düşünen milli atlet, ''Asıl kartlarımızı Martta ortaya koymayı planlıyoruz'' dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans öğrencisi olan Saka, başta antrenörü Öznur Dursun olmak üzere, sporcusu olduğu ENKA Kulübü'nün onursal başkanı Sarık Tara'ya da teşekkür etti. ''Benimle yoğun şekilde ilgilenen antrenörüm, Öznur Ablam olmasa, bu ve bundan sonra gelecek başarılarımın hiçbirini gerçekleştiremezdim'' diyen Saka, kendisine her türlü kolaylığı sağlayan ailesinin de başarısındaki rolüne değindi. Pınar Saka, ''Geçen hafta Lincoln'deki Frank Sevigne Invitational Salon Yarışması'ndaki birincilik başarımdan sonra bana tebriklerini ileten Sayın Bakanımız Egemen Bağış'ın nazik ilgisine ancak bu şekilde teşekkür edebilirdim. Önümüzdeki haftalarda Paris'te Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz'' diye konuştu. -ANTRENÖR DURSUN- Pınar Saka'nın antrenörü Öznur Dursun da sporcusunun ABD'de son iki ay içinde elde ettiği 3. birincilikten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Saka'yı 9 yıla yakın süredir çalıştırdığını ifade eden Dursun, Pınar'ın derecesinin, Avrupa'da bu sezon elde edilen en iyi 10. derece olduğunu bildirdi. Bu durumda, Saka'nın Paris'te final koşma şansının bulunduğuna dikkati çeken Dursun, ''Pınar, bu derece ile bayanlar 400 metrede yeni Türkiye rekorunun sahibi olmakla kalmadı, bu kategoride 53 saniyenin altına inen ilk Türk bayan atlet unvanını da elde etti'' dedi.