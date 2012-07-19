Pınar Sağ'ın davası ertelendi

Türk Halk Müziği sanatçısı Pınar Sağ ve Grup Munzur üyelerinin 'Terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla yargılandıkları davada, sanık eylemlerinin 3'üncü Yargı Paketi'yle yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesinde incelenmesi için karar ertelendi.

Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya Pınar Sağ katılmazken, avukatı Zeynel Öztürk, diğer sanıklar Özlem Gerçek ile Ercan Duman katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Gerçek ve Duman’ın iddianameye ilişkin savunmaları alınırken, söz alan avukat Ümit Sisligün, 3’üncü Yargı Paketi ile yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesinde Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nin bu davalarla yetkili olmadığını belirtti. Sanıklara isnat edilen eylemin suç olmadığını savunan Sisligün, eylemin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nin 10. Maddesi uyarınca fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sanıkların beraatını istediklerini söyledi.

5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Pınar Sağ’ın avukatı Zeynel Öztürk de bilirkişi raporundaki ’Kırmızı Gül’ isimli türkünün sözlerinde ’Toprağına çapa çaldık’ cümlesinin olması gerektiğini, maddi hata nedeniyle bu sözcüğün ’Toprağına çapı çaldık’ diye yer aldığını belirterek bu hatanın düzeltilmesini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını veren savcı, sanıklar hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını belirterek, son yürürlüğe giren 6352 sayılı kanunun geçici 1’inci Maddesi 1-b fıkrası gereğince duruşmanın ertelenmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme sanıkların eylemlerinin 6352 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere dosyanın incelenmeye alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 18 Ekim tarihine erteledi.