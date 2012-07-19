T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pınar Sağ'ın davası ertelendi

Savcı, 6352 sayılı kanunun geçici 1’inci Maddesi 1-b fıkrası gereğince duruşmanın ertelenmesini istedi

19 Temmuz 2012 19:56

 

Türk Halk Müziği sanatçısı Pınar Sağ ve Grup Munzur üyelerinin 'Terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla yargılandıkları davada, sanık eylemlerinin 3'üncü Yargı Paketi'yle yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesinde incelenmesi için karar ertelendi.
 
Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya Pınar Sağ katılmazken, avukatı Zeynel Öztürk, diğer sanıklar Özlem Gerçek ile Ercan Duman katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Gerçek ve Duman’ın iddianameye ilişkin savunmaları alınırken, söz alan avukat Ümit Sisligün, 3’üncü Yargı Paketi ile yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesinde Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nin bu davalarla yetkili olmadığını belirtti. Sanıklara isnat edilen eylemin suç olmadığını savunan Sisligün, eylemin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nin 10. Maddesi uyarınca fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sanıkların beraatını istediklerini söyledi. 
 
5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Pınar Sağ’ın avukatı Zeynel Öztürk de bilirkişi raporundaki ’Kırmızı Gül’ isimli türkünün sözlerinde ’Toprağına çapa çaldık’ cümlesinin olması gerektiğini, maddi hata nedeniyle bu sözcüğün ’Toprağına çapı çaldık’ diye yer aldığını belirterek bu hatanın düzeltilmesini istedi. 
 
Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını veren savcı, sanıklar hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını belirterek, son yürürlüğe giren 6352 sayılı kanunun geçici 1’inci Maddesi 1-b fıkrası gereğince duruşmanın ertelenmesini istedi. 
 
Talepleri değerlendiren mahkeme sanıkların eylemlerinin 6352 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere dosyanın incelenmeye alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 18 Ekim tarihine erteledi. 

ETİKETLER

pınar sağdava3 yargı paketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24