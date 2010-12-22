-PINAR SAĞ İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'ın, halk müziği sanatçısı gelini Pınar Sağ, Tunceli'de düzenlenen bir açık hava toplantısında söylediği sözler nedeniyle hakkında açılan, ''terör örgütü propagandası yapmak'' davası kapsamında talimatla İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine, avukatı Taylan Tanay ile gelen Pınar Sağ, burada İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen dava kapsamında talimatla oluşturulan duruşma salonunda ifade verdi. Davanın diğer sanığı Mehmet Özcan, yurt dışında olması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunmasını yapan Pınar Sağ, ''29 Mart 2009 seçimlerinde, Dersim bölgesindeki bağımsız aday Murat Kur'a destek vermek için oradaki etkinliklere katıldım. Bu etkinlikler sırasında, sanatçı olmamdan dolayı o bölge insanlarıyla görüşmelerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Ben konser sırasında, İbrahim Kaypakkaya'dan söz etmekle suç işlediğimi düşünmüyorum'' dedi. Herhangi bir örgüt propagandası yapmadığını belirten Sağ, Kaypakkaya'nın suçlu olduğunu düşünmediğini, Türkiye'de yaşanan süreçte Erdal Eren ve birçok kişinin adı geçtiklerinde alkışlandıklarını, sanatçı olarak sahnede söylediklerinde ise sözlerinin suç ve suçluyu övme suçuna girdiğini ve bu durumu hukuksuz bulduğunu dile getirdi. Pınar Sağ, ''Ben hiçbir şekilde örgüt propagandası yapmadım. Ancak İbrahim Kaypakkaya'nın suçlu olduğunu da düşünmüyorum. Savunmamın devamını Malatya'da gerçekleştirmek istiyorum'' diye konuştu. Sağ'ın avukatı Taylan Tanay da müvekkilinin bir sanatçı olmasının yanında aynı zamanda bir aydın olduğunu da belirterek, müvekkilinin sanatçı duyarlılığıyla konserde Diyarbakır'da öldürülen İbrahim Kaypakkaya'dan bahsettiğini ve konuşmasında herhangi bir örgütün isminin geçmediğini dile getirdi. Tanay, müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, davanın diğer sanığı Mehmet Özcan'ın da ifadesinin alınabilmesi için duruşmayı erteledi. -BASIN AÇIKLAMASI- Duruşmanın ardından adliyeden çıkan Pınar Sağ, kendisini desteklemeye gelen eşi Tolga Sağ ve bir kısım yazar, sanatçı ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle basın açıklaması yaptı. Daha önce suç ve suçluyu övmekten, şimdi de örgüt propagandası yapmaktan yargılandığını ifade eden Sağ, ''Sanatçı toplantılarının, açılımının yapıldığı bir ülkede, sahteliklerin dolu olduğu bir ülkede ben kalkıp İbrahim Kaypakkaya'yı söylediğim noktada ceza alıyorum. Bu iktidarın ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösterir. Bu ciddi bir hukuksuzluktur, öyle değerlendiriyorum'' dedi.