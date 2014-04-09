Pınar Kür: Başörtülü kadınlarla Playboy'a çıplak poz verenler aynı zihniyette!

Yazar Pınar Kür, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen davetlere katılmayışının sebebini Abdullah Gül'ün eşinin başörtülü olması olarak açıklarken, "Başörtüyü gericilik olarak görüyorum" dedi. Kür, "Ben öyle başını, şurasını burasını örten kadınlarla, tamamen Playboy dergisine çıplak poz veren kadınlar arasında zihniyet olarak fark görmüyorum" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katılan yazar Pınar Kür, başörtülüler için tartışılacak ifadeler kullandı.

Pınar Kür, başörtülü kadınlarla Playboy dergisine çıplak poz veren kadınlar arasında yaptığı benzetmeyi şöyle açıkladı:

"İkisi de kendisini nesne olarak sunuyor, özne olarak sunmuyor. Biri diyor ki, ben gencim güzelim, şöyle bacaklarım var, böyle göğüslerim var, göstereceğim diyor. Erkekleri böyle tavlayacağım diyor.

Başını örten de, o da adamları azdırmamak için kapatıyor. İnançta böyle bir şey yok. Dindar bir ailede büyüdüm. Teyzem nenem namaz kılan insanlardı.

Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın eşinin kapalı olmalarını, bu kadar geri olmalarını kabul edemedim.. Başörtülü olmayı gericilik olarak görüyorum.. Eskiden ben de başörtüsü bağlardım, çok da güzel bağlardım. Ama din için değil, moda için.."

Kür'ün katıldığı Aykırı Sorular programında ilgili sözlerin sarf edildiği bölüm şöyle: