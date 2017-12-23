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Spor

Pınar Karşıyaka'ya tanıdık rakip

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Muratbey Uşak'ı yenerek düze çıkan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek

23 Aralık 2017 14:36

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta Muratbey Uşak\'ı yenerek düze çıkan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Japan\'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda mücadele saat 19.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi.
Konuk Beşiktaş taraftarları iki kulüp arasındaki protokol gereği salona alınmayacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferler Banic ve Allen, bu karşılaşmada ilk kez taraftarla buluşacak. Eşinin doğum yapması üzerine geçen hafta ABD\'ye giden Jones da geri döndü.
Beşiktaş\'ı yeşil-kırmızılılarda 4 yıl görev yaparak takıma tarihi bir şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca çalıştırıyor. Kartal\'ın teknik ekibi de Karşıyaka patentli. Siyah-beyazlı ekipte Karşıyaka\'nın şampiyon kadrosundan Jon Diebler, DJ Kennedy ve Erkan Veyseloğlu\'nun yanı sıra farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giymiş Kenan Sipahi, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler ile Sertaç Şanlı yer alıyor. Can Maxim, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Ligde Karşıyaka, 11 haftada 3, zirve yarışı veren Beşiktaş ise 9 galibiyet aldı. 

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