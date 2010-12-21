Pınar Karşıyaka'ya Rum Kesimi dehşeti

T24 -EuroChallenge Kupası maçında Apoel'e konuk olan Pınar Karşıyaka, maç sonrası rakip takım taraftarlaırnın çıkardığı olaylar nedeniyle bir süre soyunma odasında mahsur kaldı.



Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası G Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Apoel-Pınar Karşıyaka maçının ardından olaylar çıktı.



Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, Nicosia Spor Salonu'nda oynanan maçın bitimiyle taraftarların saldırısına uğradıklarını, soyunma odası koridorlarında da devam eden olaylar sırasında gaz bombası atıldığını, taş ve sopalarla saldırıldığını söyledi. Mala, kafiledeki bazı kişilerde yaranmaların olduğunu ifade etti.



Maçı 82-80 kaybeden Pınar Karşıyaka, soyunma odasında bekleyişin ardından polisin güvenliği sağlamasıyla salondan çıkarıldı.





'HAYATIMIZA KASTEDİLDİ'



Olaylarla ilgili Pınar Karşıayaka Antrenörü Hakan Demir ve oyunculardan Birkan Batuk, soyunma odasında esaretin devam ettiği dakikalarda, NTV SPor'a telefonla bağlanarak yaşananları anlattılar:





Hakan Demir:



"Maç sonunda soyunma odasına gitmeye çalışırken, 1000 kadar seyirci sahaya girdi. Soyunma odası koridorlarına da girdikleri için arada sıkıştık, polis de yeterli değildi. Gaz bombaları ile hayatımıza kastedildi. Biz protesto olmasını bekliyorduk ama bu kadarını...



Bu kadar ciddi bir olayı yaşadıktan sonra bu gece burada kalıp kalmamaya karar vereceğiz. Kulüp yetkilileri Kıbrıs Büyükelçiliği ve dışişleriyle görüşüyor. Tehlikeli bir olay yaşadık."



Birkan Batuk:



"Patlayıcı madde ve ses bombası atıldı. Güvenlik son derece yetersizdi. Taşlarla, sopalarla, coplarla soyunma odasının önünde kadar gelindi. Ucuz kurtulduk.



2 binin üzerinde taraftara rağmen çok az polis vardı. Can güvenliğimiz yoktu ve şu an dışarıda 2 polisi görüyorum."





