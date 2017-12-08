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Spor

Pınar Karşıyaka'ya lider konuk

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 2 galibiyet alabilen Pınar Karşıyaka, yarın namağlup lider Tofaş'ı çıkış yakalamak için konuk edecek

08 Aralık 2017 15:53

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon 9 maçta 2 galibiyet alabilen Pınar Karşıyaka, yarın namağlup lider Tofaş\'ı çıkış yakalamak için konuk edecek. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda saat 20.15\'te başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Pınar Karşıyaka\'da sakatlığı nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Monaco\'yla oynanan son maçta forma giyemeyen DJ Kennedy\'nin durumu belirsiz. Transfer yasağını Yaşar Holding\'in desteğiyle 1 milyon 680 bin TL ödeyip bu sezon ikinci kez kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 2 yabancı oyuncu daha almayı planlıyor. 

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