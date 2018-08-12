Pınar Karşıyaka'nın start günü

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte yerli basketbolcular, sezonun ilk çalışmasını Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda saat 15.00\'te yapacak. İzmir ekibinde yeni yabancılar ve İlkan Karaman, 1 hafta içinde gelerek takıma katılacak. Çin Ligi\'nde forma giyen Sek Henry ise Eylül ayında kentte olacak.

Sezon öncesi 7 transfer yapan Karşıyaka, ilk hazırlık maçını 31 Ağustos\'ta Akhisar Belediyespor\'la oynayacak. Selanik\'te 5-6 Eylül\'de PAOK ve Aris\'le rakip olacak yeşil-kırmızılılar, 13 Eylül\'de Büyükçekmece ile karşılaşıp 19-22 Eylül tarihleri arasında Bursa\'da Cevat Soydaş Turnuvası\'na katılacak. İzmir temsilcisi, geleneksel Pınar Cup\'a ise 27-29 Eylül\'de ev sahipliği yapıp 6 Ekim\'de lig maratonuna başlayacak.

