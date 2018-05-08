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Spor

Pınar Karşıyaka'nın son deplasmanı

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u yenerek rahatlayan Pınar Karşıyaka, yarın sezonun son deplasman maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak

08 Mayıs 2018 17:21

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u yenerek rahatlayan Pınar Karşıyaka, yarın sezonun son deplasman maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak. 
Cebeci Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 20.30\'da start alacak. Ligde bitime 2 maç kala sezonu 9\'uncu bitirmek için yarışan iki takımın da 11\'er galibiyeti bulunuyor. 
Karşıyaka, 12 galibiyeti bulunan Galatasaray\'ın gerisinde 10\'uncu sırada, İstanbul BŞB ise 11\'inci basamakta yer alıyor. İç sahada oynadığı son 4 maçı kazanan Karşıyaka, deplasmanda ise 3 maçtır galibiyete hasret durumda.

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