T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Trabzonspor

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftada evinde Anadolu Efes'i mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçı kaybeden, düşme hattındaki Pınar Karşıyaka, yarın evinde Trabzonspor karşısında çıkış arayacak

29 Kasım 2017 17:20

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde ilk haftada evinde Anadolu Efes\'i mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçı kaybeden, düşme hattındaki Pınar Karşıyaka, yarın evinde Trabzonspor karşısında çıkış arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki müsabaka saat 18.00\'de başlayacak. Maçın biletleri 20 TL\'den satılacak. Yeşil-kırmızılılarda iyileşen guard Dominic Waters forma giyebilecek.
Bu arada Karşıyaka\'nın sponsoru Yaşar Holding, hafta başında yerli ve yabancı oyuncular ile teknik ekibin maaşlarını ödedi. Öte yandan finansal sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, bu sabahki İzmir uçağına binmeyerek, İzmir\'de yapılması gereken idmanı iptal etti. Ödemeleri yapılmayan basketbolcuların yönetime, \"Maça çıkmayız\" resti çektiği belirtildi. Trabzon ekibinin sahaya çıkmaması halinde Pınar Karşıyaka 20-0 hükmen galip sayılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiAnadolu EfesPınar KarşıyakaTrabzonsporMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor SalonuMaçınTLYeşilkırmızılılardaDominic WatersBuKarşıyakaYaşar HoldingTrabzon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24