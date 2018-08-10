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Spor

Pınar Karşıyaka'nın ilk rakibi TOFAŞ

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi

10 Ağustos 2018 17:00

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezonun fikstürü çekildi. Ligdeki tek Ege temsilcisi konumunda kalan Pınar Karşıyaka, 6 Ekim\'de başlayacak sezonda ilk hafta TOFAŞ\'ı ağırlayacak. 
İzmir ekibi, sezonun ikinci haftasında ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin ilk yarısını Trabzonspor maçıyla tamamlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Karşıyaka\'da Berk Uğurlu, Egemen Güven, İlkan Karaman ve Tayfun Erülkü, sağlık kontrolünden geçti.

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