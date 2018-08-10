Pınar Karşıyaka'nın ilk rakibi TOFAŞ

İZMİR, (DHA)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezonun fikstürü çekildi. Ligdeki tek Ege temsilcisi konumunda kalan Pınar Karşıyaka, 6 Ekim\'de başlayacak sezonda ilk hafta TOFAŞ\'ı ağırlayacak.
İzmir ekibi, sezonun ikinci haftasında ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin ilk yarısını Trabzonspor maçıyla tamamlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Karşıyaka\'da Berk Uğurlu, Egemen Güven, İlkan Karaman ve Tayfun Erülkü, sağlık kontrolünden geçti.