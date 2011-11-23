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Spor

Pınar Karşıyaka liderliğe yükseldi İZMİR (A.A)

23 Kasım 2011 01:02

-Pınar Karşıyaka liderliğe yükseldi İZMİR (A.A) - 22.11.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisinden Pınar Karşıyaka, üçüncü maçların ardından liderliğe yükseldi. Gruptaki üçüncü maçlarda Pınar Karşıyaka, İzmir'de Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 66-65 mağlup ederken, Türk Telekom ise Belarus deplasmanında BC Minsk 2006'yı 93-74 yenmeyi başardı. İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta, üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar                O     G     M    A     Y    P ------------------------------------------------------ 1. Pınar Karşıyaka      3     2     1   251   244   5 2. BC Minsk 2006        3     2     1   258   267   5 3. Türk Telekom         3     1     2   247   243   4 4. Telekom Baskets Bonn 3     1     2   223   225   4

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