-Pınar Karşıyaka liderliğe yükseldi İZMİR (A.A) - 22.11.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisinden Pınar Karşıyaka, üçüncü maçların ardından liderliğe yükseldi. Gruptaki üçüncü maçlarda Pınar Karşıyaka, İzmir'de Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 66-65 mağlup ederken, Türk Telekom ise Belarus deplasmanında BC Minsk 2006'yı 93-74 yenmeyi başardı. İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta, üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G M A Y P ------------------------------------------------------ 1. Pınar Karşıyaka 3 2 1 251 244 5 2. BC Minsk 2006 3 2 1 258 267 5 3. Türk Telekom 3 1 2 247 243 4 4. Telekom Baskets Bonn 3 1 2 223 225 4