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Spor

Pınar Karşıyaka'dan Yaşar Holding'e destek çağrısı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi antrenmanlarını tam kadro sürdüren Pınar Karşıyaka'da Şube Başkanı Serdar Işıldar, isim sponsoru Yaşar Holding'e destek çağrısı yaptı

04 Eylül 2017 15:55

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezon öncesi antrenmanlarını tam kadro sürdüren Pınar Karşıyaka\'da Şube Başkanı Serdar Işıldar, isim sponsoru Yaşar Holding\'e destek çağrısı yaptı.
Işıldar, \"Sponsorumuzdan verdikleri desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Bu seneki kadro maliyetimiz geçen sezonu en fazla yüzde 15 aşar. Ancak transfer yasağını kaldırmak için ödememiz gereken 3 milyon TL\'nin üzerindeki borç, bizi zorluyor. Bayramdan sonra bu konudaki talebimize yanıt gelmesini bekliyoruz\" dedi.
Transfer harcamaları, deplasman giderleri ve diğer kalemlerle birlikte şubenin yeni sezon bütçesi 12 milyon TL\'ye dayanırken, holdingin kulübe 6 milyon TL ödeyeceği açıklanmıştı.
Antrenörlük görevine Aleksandar Trifunovic\'i getirip 7 transferle kadrosunu büyük oranda yenileyen yeşil kırmızılılarda takımın olumlu sinyaller verdiğini söyleyen Serdar Işıldar, \"Bu sezon güzel şeyler olacak. Özellikle yerli oyunculardan büyük katkı bekliyoruz. Tam kadro çalışmalara yeni başladık ama oyuncularımız şimdiden çok hırslı. Slovenya\'da 7 Eylül\'de başlayacak 5 günlük kamp ve orada oynayacağımız hazırlık maçları, takımın durumuyla ilgili tabloyu daha iyi netleştirecek\" diye konuştu.
Yabancı oyuncuları transfer ederken karakterlerine önem verdiklerini vurgulayan Işıldar, \"Geçen sezonlarda bu konuda sıkıntılar yaşadık. Bu sezon oyuncularımızın uyumuna çok dikkat ettik\" ifadesini kullandı.


 

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