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Spor

Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçta 4'üncü galibiyetini Muratbey Uşak'ı zor da olsa 78-74 yenerek alan Pınar Karşıyaka, puan tablosundaki yerini sağlama aldı

22 Nisan 2018 15:51

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son 6 maçta 4\'üncü galibiyetini Muratbey Uşak\'ı zor da olsa 78-74 yenerek alan Pınar Karşıyaka, puan tablosundaki yerini sağlama aldı.
Bu galibiyetle hem son 4 hafta öncesi düşme hattındaki rakiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, hem de Avrupa\'yı garantilemek için avantaj elde etti. Sezonu 9. sırada tamamlayıp özel davete kalmadan Avrupa bileti almak isteyen Karşıyaka, 26 maçta 10 galibiyetle umudunu artırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonu Beşiktaş Sompo Japan (D), Sakarya BŞB, İstanbul BŞB (D) ve Banvit maçlarıyla noktalayacak.

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