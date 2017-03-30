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Spor

Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya veda

İlk karşılaşmayı sahasında 74-71 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanşta üç sayılık avantajını koruyamayarak Dörtlü Final'e kalamadı

30 Mart 2017 11:33

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına deplasmanda 8 sayı farkla 74-66 yenilerek elendi.

İlk karşılaşmayı sahasında 74-71 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanşta üç sayılık avantajını koruyamayarak Dörtlü Final'e kalamadı.

Dörtlü Final'de Umana Reyer'in yanı sıra Türkiye'den Banvit, İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco mücadele edecek. Karşılaşmaların 28 ve 30 Nisan'da oynanacağı Dörtlü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Umana Reyer: 74 - Pınar Karşıyaka: 66 

Salon: Taliercio 

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Marek Cmikiewicz (Polonya) 

Umana Reyer: McGee 6, Haynes 11, Bramos 7, Ortner 6, Peric 11, Ejim 16, Filloy 7, Tonut, Ress 2, Viggiano 8

Pınar Karşıyaka: Green 2, Brown 22, Ponitka 5, Owens 16, Summers 1, Petway 7, Muhammed Baygül 13, Soner Şentürk 

1. Periyot: 20-19 

Devre: 36-39 

3. Periyot: 53-51 

Beş faulle çıkanlar: 38.39 Bramos, 39.41 Peric (Umana Reyer)

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