Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular yönetime rest çekti: Maça çıkmayız!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Macar temsilcisi Alba Fehervar'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da eylül ayında almaları gereken ilk maaşları halen ödenemeyen yabancı oyuncular, yönetime rest çekti.

Paralarını alamayan sporcular, durumun devam etmesi halinde Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Anadolu Efes'le oynayacakları maça çıkmayacaklarını yönetime iletti.

Habertürk'te yer alan habere göre Başkan Mutlu Altuğ'un bu gelişme üzerine dün divan kurulu ve eski yöneticilerle yapılan toplantıda sıkıntılı duruma sponsor Yaşar Holding'in de dikkatini çekmek için maça genç oyuncularla çıkma ihtimalini dillendirdiği belirtildi.

Para arayışında olan Pınar Karşıyaka, sezon başında Goyang Orions'un elinden alınan Dustin Hogue'un 100 bin dolar tutarındaki bonservisini de henüz Güney Kore temsilcisine ödeyemedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayamayan Hogue, lisansı olmadığı için ligde de forma giyemeyecek.