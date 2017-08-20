Pınar Karşıyaka'da Scott Wood ve Berk sağlık kontrolünden geçti

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi 7 transferle kadrosunu yenileyen Pınar Karşıyaka\'da yabancı oyuncular İzmir\'e gelmeye başladı. Pınar Karşıyaka\'da 5 yeni yabancıdan Scott Wood, takıma katıldı. Wood, yine yeni transferlerden Berk Uğurlu\'yla birlikte sağlık kontrolünden geçti.

Geçen sezondan takımda kalan altyapı patentli oyunculardan Egemen ve Mert\'in yanı sıra Erdi\'nin de sağlık kontrolleri tamamlandı. Karşıyaka\'nın yeni şutörü Scott Wood, geçen sezonu NBA Gelişim Ligi\'nde (D-League) geçirdi. Berk ise Fenerbahçe\'nin lig ve Euroleague şampiyonluğu yaşayan kadrosunda yer aldı.

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