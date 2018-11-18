Pınar Karşıyaka'da moraller bozuk

İZMİR, (DHA) -

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Banvit deplasmanından 84-75\'lik mağlubiyetle dönen Pınar Karşıyaka\'da moraller bozuldu. İlk periyodu 13-12, devreyi de 32-28 önde kapatan Kaf-Kaf son iki çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiremedi. Antrenör Özhan Çıvgın alınan yenilgiyi yorgunluğa bağladı. Hafta içinde deplasmanda Avrupa kupası maçına çıktıklarını hatırlatan Çıvgın, \"Yorgunluğumuz vardı. Ayrıca sakatlarımızdan dolayı rotasyon eksikliği yaşadık. Bir sürü mazeretimiz sayabiliriz ancak ikinci yarıda çok kötü bir oyun sergiledik. Önümüzde önemli müsabakalar olacak. Bir an önce kendimize geleceğiz\" dedi.