Pınar Karşıyaka'da Metin yarın ilk antrenmanına çıkacak

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon hazırlıklarına Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda başlayan Pınar Karşıyaka\'da yeni transferlerden Metin Türen yarın takıma katılacak. A Milli Takım\'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarılan 23 yaşındaki uzun forvet, yarın ilk antrenmanına çıkacak.
Yeni yabancılardan DJ Kennedy\'nin perşembe günü takımla çalışacağı bildirilirken, yeşil kırmızılı ekip ilk hazırlık maçını ise çarşamba günü evinde Antalya Büyükşehir Belediyespor\'la oynayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda\'ki maç, taraftar ve basına kapalı olacak.