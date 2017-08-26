Pınar Karşıyaka'da Metin Türen bu hafta takıma katılıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta as kadrosuyla başlayan Pınar Karşıyaka\'da yeni transferlerden Metin Türen de bu hafta takıma katılacak.

Yeşilgiresun Belediyespor\'dan alınan 23 yaşınadaki uzun forvet, 31 Ağustos\'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi yer aldığı A Milli Takım\'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Karşıyaka\'da Metin\'nin de gelişiyle kadroda tek eksik yeni yabancılardan DJ Kennedy olacak.

Ailevi sebepler yüzünden izin alan Kennedy\'nin 30 Ağustos\'ta İzmir\'de olacağı öğrenildi. Karşıyaka, ilk hazırlık maçını da yine 30 Ağustos\'ta, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda taraftar ve medyaya kapalı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye ile oynayacak. Bu arada kadrodaki altyapı patentli gençlerden Bertan Baştan, tecrübe kazanması için Selçuklu Belediyespor\'a kiralık verildi. Geçen sezonu Best Balıkesir\'de kiralık geçiren Mert Sonkol\'un da aynı takıma kiralanması gündemde.