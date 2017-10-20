Pınar Karşıyaka'da ikinci boykot

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yarın evinde seyircisiz maçta Galatasaray Odeabank\'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka\'da geçen ay maaşlarını alamayan yabancı oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından bu kez yerli basketbolcular aynı nedenle antrenmana çıkmadı.

Ağustos, Eylül ve Ekim ayındaki maaşlarını alamayan yerli oyuncular, dün akşamki idmana katılmayarak Antrenör Aleksandar Trifunoviç\'le toplantı yaptı. Basketbolcular toplantının ardından bireysel olarak ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray maçı öncesi patlayan boykot krizi üzerine sponsor Yaşar Holding yerli basketbolculara ikişer maaş ödedi. Holding önceki krizde de yabancılara ödeme yapmıştı.

