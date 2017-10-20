T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'da ikinci boykot

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yarın evinde seyircisiz maçta Galatasaray Odeabank'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da geçen ay maaşlarını alamayan yabancı oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından bu kez yerli basketbo

20 Ekim 2017 17:53

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yarın evinde seyircisiz maçta Galatasaray Odeabank\'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka\'da geçen ay maaşlarını alamayan yabancı oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından bu kez yerli basketbolcular aynı nedenle antrenmana çıkmadı.
Ağustos, Eylül ve Ekim ayındaki maaşlarını alamayan yerli oyuncular, dün akşamki idmana katılmayarak Antrenör Aleksandar Trifunoviç\'le toplantı yaptı. Basketbolcular toplantının ardından bireysel olarak ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray maçı öncesi patlayan boykot krizi üzerine sponsor Yaşar Holding yerli basketbolculara ikişer maaş ödedi. Holding önceki krizde de yabancılara ödeme yapmıştı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞİZMİR DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiGalatasaray OdeabankPınar KarşıyakaAğustos EylülEkimAntrenör Aleksandar TrifunoviçBasketbolcularGalatasarayYaşar HoldingHolding

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24